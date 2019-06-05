Gölcük Tabiat Parkı'na dağ köşkü ve bungalov projesi iptal

Bolu'nundoğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda hayata geçirilmesi planlanan 19 odalı dağ köşkü ve 25 bungalov projesi, Bolu İdare Mahkemesi'nce oy birliğiyle iptal edildi. Geçen yılın Aralık ayında, mahkemece proje ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bolu Belediyesi'ne 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı için 19 Aralık 2017'de ihale yapıldı. İhale kapsamında, 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve göl gazinosunun özel işletmeye verilmesi yer aldı. 12 firmanın katıldığı ihaleyi Avrasya Feribotu'nu arkadaşlarıyla birlikte kaçıran Muhammet Tokcan'ın kardeşi Düzceli iş insanı Kurtuluş Tokcan, aylık 116 bin TL teklif vererek kazandı. İhale, tepki çekti ve birçok sivil toplum kuruluşunun birleşimiyle oluşan Gölcük Platformu tarafından protesto edildi. Tepkiler üzerine ihale, 2 Ocak 2018'de Bolu Belediyesi encümeni tarafından iptal edildi. Daha sonra belediye encümenince alınan kararla işletmenin Bolu Belediyesi tarafından yapılmasına ve işletmesine karar verildi. Proje kapsamında, haziran ayında Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göle 500 metre uzaklıktaki alanda, bungalovların yapımına başlandı. Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan ormanlıktaki boş bölümlerde, 25 bungalov yapıldı. Evler, taş kalıplar üzerine oturtuldu.

GÖLCÜK PLATFORMU'NDAN DAVA

Gölcük Tabiat Parkı projesinin kamuoyunda duyurulmasının ardından kurulan Gölcük Platformu tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'na projenin, doğanın yapısını bozacağı gerekçesiyle dava açıldı. Davada, hem Gölcük Tabiat Parkı'na yapılacak 25 bungalov ve 19 odalı dağ köşkü projesinin reddi talep edildi.

Bolu İdare Mahkemesi'nde görülen davada, proje ile ilgili bilirkişi raporu hazırlanması talep edildi. Proje alanını inceleyen bilirkişi heyeti ise evlerin, mevcut ağaçlara ve ağaç köklerine zarar verdiğinin gözlendiği raporunu hazırladı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Mahkeme heyeti, geçen yılın Aralık ayında, Gölcük Tabiat Parkı'na yapılan 25 bungalov ve 19 odalı dağ köşkü projesinin durdurulmasına karar verdi. Kararda, projenin uygulanması halinde telafisi güç zararlara neden olabileceği vurgulandı.

Bolu İdare Mahkemesi'nde aralıkta verilen yürütmeyi durdurma kararının ardından esas karar verildi. Mahkeme tarafından oy birliği ile verilen kararla proje iptal edildi. Kararda şöyle denildi:

"Gölcük Tabiat Parkı; içerisinde bulunan Devlet Konukevi'nin göl yüzeyine yansımasıyla kartpostallara konu olan güzellikte, insanların şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşarak zaman geçirdiği, kültürümüzün bir parçası olarak piknik yapmak ya da göl çevresinde yürümek suretiyle huzurlu bir şekilde tabiatla buluştuğu eşsiz dinlence alanlardan biridir. Öte yandan gece insan faaliyetleri azaldığında göl kenarına inen ayılar, varlığı değerlendirilen kurt, tilki, çakal, porsuk, kızıl geyik, karaca, yabani kedi, sansar ve gelincik gibi hayvanlar ile endemik canlı ve hayvan türlerinin yaşam alanı olması bakımından tabiat örtüsü ve yaban hayatı için de yeryüzünün eşsiz noktalarından biridir. Alanı daha kıymetli kılan bir yönünün de bu yaşam çeşitliliğinin varlığı olduğu şüphesizdir. Gölcük Tabiat Parkı'nın planlı bir şekilde korunması ve geliştirilmesi elbette ki önemlidir. Ancak bu planlar yapılırken yukarıda aktarılan yaşam çeşitliliği gözetilerek plan kararları oluşturulması gerektiği de izahtan varestedir. Doğal değerlerimizin korunarak gelecek nesillere bozulmadan aktarılması ve onlara yaşanabilir bir dünya bırakılması hem ulusal ve uluslararası mevzuattan hem de devreden kültürel mirasımızdan kaynaklanan bir zorunluluk ve sorumluluktur."

TELEFERİK, KIR LOKANTASI, DAĞ KIZAĞI İPTALİ İSTEMİNE RET

Mahkeme heyeti, Bolu Gölcük Tabiat Parkı Revizyon Gelişme Planı'nın 25 bungalov ile idare binası yapılarak, çitle çevrilmesine ilişkin bölümünü oy birliğiyle iptal ederken, teleferik, kır lokantası ve dağ kızağı yapımına ilişkin iptal istemini ise reddetti.

Kaynak: DHA