Gölcük Belediyesi, ilçenin dört bir yanına çok sayıda yeni park kazandırdı

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - Bu kapsamda 2020 yılında İhsaniye Elmalı Park ve Hisareyn Narlı Park'ı ilçeye kazandırarak mevcut parkların bakım ve onarımları yapan Gölcük Belediyesi, ilçenin dört bir yanına yeni parklar kazandırdı. 2021 yılında yapılan çalışmalar ile Atatürk Mahallesi Uğur Mumcu Okulu yanı, Şirinköy Mahallesi Kervansaray yanı ve Çiftlik Mahallesi 4099 – 4100 arasındaki parkların yapımını tamamlanarak çocukların uygun alanlarda oynayabileceği, Gölcüklüler'in de hoşça vakit geçirebilmeleri yeni sosyal yaşam alanları ilçeye kazandırıldı.

İLÇENİN DÖRT BİR YANINA YENİ PARKLAR KAZANDIRILIYOR

Çalışmalar kapsamında Hisareyn Merkez Mahallesi Gündüzalp Caddesi ve Alev Sokak, Donanma Mahallesi İlhan Tuba Caddesi yanı, Şehitler Mahallesi 332. Sokak Gözlementepe yanında inşasına başlanılan parkların yapımı ise devam ediyor. İlçenin dört bir yanında yeni parklar kazandırma hedefiyle sürdürülen çalışmalar kapsamında Halıdere Yalı Mahallesi Sokullu Caddesi ve Topçular Mahallesi Sarı Sokak'taki parkların yapımına ise kısa sürede başlanması planlanıyor.

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