Gölbaşı SYDV mütevelli heyeti seçimleri yapıldı

Gölbaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti seçimi gerçekleştirildi.

Gölbaşı Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen seçimlere, Kaymakam İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve diğer ilgililer katıldı.

Yapılan seçimlerde 2022 yılı için mütevelli heyette Çataltepe Köyü Muhtarı Hüseyin Bilgili ve Fatih Mahallesi Muhtarı Behzat Ersaran'ın yer alması kararlaştırıldı.

AA / Emin Tezerdi - Son Dakika Haberleri

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