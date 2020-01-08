Gölbaşı'nda 2 otomobil çarpıştı
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Gölbaşı'nda 2 otomobil çarpıştı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Besni Yol Kavşağında iki otomobil çarpıştı.

08.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:23
Gölbaşı'nda 2 otomobil çarpıştı

'ın Gölbaşı ilçesi Yol Kavşağında iki otomobil çarpıştı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Abdurrahman Turgut idaresindeki 06 EMT 22 plakalı otomobil ile Besni istikametinden Adıyaman istikametine giden idaresindeki 27 LY 010 plakalı otomobil Besni Yol Kavşağında çarpıştı.


Otomobillerde büyük maddi hasar aldığı kazada otomobil sürücüleri yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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