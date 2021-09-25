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Göksun Belediyesi'nden eğitime destek

AA / Ali Öztürk - Haberler | Güncel
Göksun Belediyesi'nden eğitime destek

Kahramanmaraş'ta Göksun Belediyesi ilkokul birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Kahramanmaraş'ta Göksun Belediyesi ilkokul birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Göksun Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında kentte eğitim ve öğretim gören öğrencilere destek olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Fatih İlk ve Ortaokulun'da kırtasiye malzemesi dağıtımına katılan Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Eğitime destek olmaktan büyük gurur duyduklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"2015 yılından bu yana geleneksel olarak devam ettirdiğimiz, okullarımıza yapmış olduğumuz fiziki iyileştirmelerin yanı sıra, eğitim materyallerini de öğrencilerimize hediye ediyoruz. Geçtiğimiz yıl salgın sebebiyle yapamamıştık. Bu yıl büyük bir heyecanla geldik. Bugün aynı zamanda İl Milli Eğitim Müdürümüz de ilçemizi ziyaret etti. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılı içerisinde de Göksun Belediyesi olarak öğrencilerimize gerekli yardımları yapmayı taahhüt ediyoruz. Geçtiğimiz eğitim döneminde uzaktan eğitim konusunda mobil araçlarımız ve tablet hediyelerimizle eğitime destek olmaya çalışmıştık. Bugünden sonra bu desteklerin çok daha fazlasını yapmak zorundayız. Çünkü öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir."

Programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da öğrencilerin okullarını özlediğini, okul binalarının öğrencilerin cıvıltılarıyla anlam ve ruh taşıdığını belirtti.

Kahraman, desteklerinden dolayı Göksun Belediye Başkanı Coşkun'a teşekkür etti.

AA / Ali Öztürk - Son Dakika Haberleri
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