Göksel Çölde Bi' Vaha şarkı sözleri | Göksel yeni şarkısını piyasaya sürdü!
Türk müzik piyasasının sevilen isimlerinden olan Göksel, yeni parçasını piyasaya sürdü. Kısa sürede binlerce dinlenmeye ulaşan şarkının sözlerini sizler için derledik. Göksel Çölde Bi' Vaha şarkı sözleri...
GÖKSEL ÇÖLDE Bİ VAHA ŞARKI SÖZLERİ
Sinyali verdi çaktı selektör
Yandı bende o anda dedektör
Aha, aha, aha çölde bi' vaha
Derdine devayı buldu sanki leyla
Kuşlar esiyor üstümüzden
Develerle gitsek bu çölden
Kuşlar esiyor üstümüzden
Aşkın yatağında gümüşten
Aha, aha, aha çölde bi' vaha
Derdine devayı buldu sanki leyla
Nasıl bi' bakıştı, nasıl bi' yakıştı
Kalbimi çalışı bi' başkaydı
O nasıl bakıştı, gözleri nakışlı
İçimde vuruşu bi başkaydı
- Söz : Göksel
- Müzik: Göksel & Osman Şahin
- Düzenleme: Sabi Saltiel-Osman Şahin
- Yönetmen: Aytekin Yalçın