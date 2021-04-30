Göksel Çölde Bi' Vaha şarkı sözleri | Göksel yeni şarkısını piyasaya sürdü!
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Göksel Çölde Bi' Vaha şarkı sözleri | Göksel yeni şarkısını piyasaya sürdü!

Göksel Çölde Bi' Vaha şarkı sözleri | Göksel yeni şarkısını piyasaya sürdü!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Türk müzik piyasasının sevilen isimlerinden olan Göksel, yeni parçasını piyasaya sürdü. Kısa sürede binlerce dinlenmeye ulaşan şarkının sözlerini sizler için derledik. Göksel Çölde Bi' Vaha şarkı sözleri...

GÖKSEL ÇÖLDE Bİ VAHA ŞARKI SÖZLERİ

Sinyali verdi çaktı selektör

Yandı bende o anda dedektör

Aha, aha, aha çölde bi' vaha

Derdine devayı buldu sanki leyla

Kuşlar esiyor üstümüzden

Develerle gitsek bu çölden

Kuşlar esiyor üstümüzden

Aşkın yatağında gümüşten

Aha, aha, aha çölde bi' vaha

Derdine devayı buldu sanki leyla

Nasıl bi' bakıştı, nasıl bi' yakıştı

Kalbimi çalışı bi' başkaydı

O nasıl bakıştı, gözleri nakışlı

İçimde vuruşu bi başkaydı

  • Söz : Göksel
  • Müzik: Göksel & Osman Şahin
  • Düzenleme: Sabi Saltiel-Osman Şahin
  • Yönetmen: Aytekin Yalçın
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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