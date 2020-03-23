Gökhan Özen'in Kariyerinin 20. yılında 10. albümü; "Firardayım". Gökhan Özen, beş yıl aradan sonra yeni albümü "Firardayım"ı kendi şirketi Pony Music ve Sony Music Türkiye işbirliği ile 20 Mart 2020'de müzikseverlerle paylaştı.

Gökhan Özen, beş yıl aradan sonra yeni albümü "Firardayım"ı kendi şirketi Pony Music ve Sony Music Türkiye işbirliği ile 20 Mart 2020'de müzikseverlerle paylaştı.

Ünlü sanatçı, en son 2015'de yayınladığı albümü "Maske"in ardından yaşamını sürdürdüğü Los Angeles'da yeni şarkılarını hazırlamaya devam etti. Tüm söz, beste ve düzenlemelerde imzasını gördüğümüz Gökhan Özen, albümün isim şarkısı da olan "Firardayım" ile açılış yaptı.

5 Yıl Aradan Sonra Yepyeni Gökhan Özen

Gökhan Özen en son yayınladığı albümünden bu yana geçen 5 yılın özetini yaparak aralıksız yeni şarkılar çıkaracağını müjdeledi; "Müziğime yeni bir yön vermek icin çıktığım bu yolculukta Los Angeles'ta; hem kendimi geliştirmek istediğim konulara zaman ayırdım, hem de 5 sene her bir gün yeni şarkılarım üzerinde çalıştım. "Firardayım" albümüyle beraber kendi şirketim Pony Music ve Sony Music Türkiye işbirliğinde 10 yeni şarkı yayınladık. Bu kadar zamanda tonla hit şarkı yazdım. Ve artık ara sona erdi. Bundan sonra arka arkaya yeni şarkılar paylaşmaya devam edeceğim. Sürprizlerim olacak, bekleyiniz."

Kariyerinin 20. yılında 10. albümü "Firardayım"ı yayınlayan Gökhan Özen, bu albümün üzerinde

uzun ve titiz bir çalışma dönemi geçirdi. Gökhan Özen yapımcılığını ve prodüktörlüğünü de üstlendiği, 10 yeni şarkıdan oluşan "Firardayım" için United Recordings LA, Han Medya İstanbul, Sarı Ev İstanbul, Metropolis London ve West Coast J. stüdyolarında çalıştı. Albümün masteringini dünyaca ünlü starların albümlerine imza atan United Recordings LA'den Warren Sokol yaptı.

Kaynak: Bültenler