Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile pozuna "Basit insanlarsınız" yorumunu yapan kadın takipçisine küfretti
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Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile pozuna "Basit insanlarsınız" yorumunu yapan kadın takipçisine küfretti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Tam kapanma sürecini tatil yaparak geçiren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, aşk dolu pozlarını da Instagram hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. Eşiyle bir pozuna gelen "Ne kadar basit insanlarsınız" yorumuna sinirlenen Çıra, kadın takipçisine küfür ederek cevap verdi.

Uzun yıllardır birlikte olan ve 2019 yılında nikah masasına oturan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, tam kapanma sürecini tatil yaparak geçiriyor. Çift, tatillerindeki eğlenceli anları da sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaştı.

"BASİT İNSANLARSINIZ"

Eşi Selin Ciğerci ile bir pozunu yayınlayan Çıra, "En güzel pazarım. Selin Ciğerci sensin ömrüm" notunu yazdı. Paylaşıma sevenlerinden beğeni ve yorum yağarken bir eleştiri Çıra'yı sinirlendirdi. Çifti birbirine yakıştırmayan bir kadın sosyal medya kullanıcısı "Ne kadar basit insanlarsınız" diye yorum yapınca Gökhan Çıra küplere binerek "Lan. s..tir g.." diyerek küfretti.

Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile pozuna 'Basit insanlarsınız' yorumunu yapan kadın takipçisine küfretti
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile pozuna 'Basit insanlarsınız' yorumunu yapan kadın takipçisine küfretti
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile pozuna 'Basit insanlarsınız' yorumunu yapan kadın takipçisine küfretti
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile pozuna 'Basit insanlarsınız' yorumunu yapan kadın takipçisine küfretti
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile pozuna 'Basit insanlarsınız' yorumunu yapan kadın takipçisine küfretti
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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