Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile pozuna "Basit insanlarsınız" yorumunu yapan kadın takipçisine küfretti

Tam kapanma sürecini tatil yaparak geçiren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, aşk dolu pozlarını da Instagram hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. Eşiyle bir pozuna gelen "Ne kadar basit insanlarsınız" yorumuna sinirlenen Çıra, kadın takipçisine küfür ederek cevap verdi.