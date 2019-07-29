Gökçek'ten Suriyeli mülteci önerisi: 35 yaş altındakiler cepheye gönderilmeli

Twitter'dan yaptığı açıklamada "Biz savaşırken bunların oturması kanıma dokunuyor" diyen Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Türkiye'de yaşayan 35 yaşın altında eli silah tutan ne kadar Suriyeli varsa Türkiye'de kurulacak kamplarda askeri eğitime alınmalı ve Suriye cephesine gönderilmeli" ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek, son zamanlarda alevlenen Suriyeli tartışmasına Twitter'dan dahil oldu. Gökçek, Suriyelilerle ilgili yeni bir öneri gündeme getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'de katliam vardı, cinayet vardı, Suriye'den kaçtı bize sığındılar, Avrupa kapıları kapatırken biz açtık. Baştan ben olmak üzere tüm AK Partililer 'Bu gelenler bize emanet, aynı şey başımıza gelse biz ne yapardık? Suriyelilere sahip çıkmak insanlık,Müslümanlık gereğidir" dedik."

"SURİYELİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPMAK İNSANİ BORCUMUZ"

"Suriyelilere ev sahipliği yapmak, vicdani ve insani borcumuzdur. Hem Türkiye'nin güvenliği hem Suriyelilerin topraklarına geri dönmesi için Türk ordusu mücadele veriyor. 30 bin kişilik ÖSO ordu Türk ordusu ile beraber mücadele yürütüyor."

"KANIMA DOKUNUYOR"

"Bütün bunlar olurken askerlik yaşında Türkiye'de bulunan birçok Suriyeli maalesef kafelerde keyif çatıyor, sahillerde boy gösteriyor. Kesinlikle mültecilere kol kanat gerilmesine karşı değilim ama biz savaşırken bunların oturması kanıma dokunuyor."

"YENİ BİR POLİTİKA ŞART"

"Yeni bir politika şart. Türkiye'de yaşayan 35 yaşın altında eli silah tutan ne kadar Suriyeli varsa Türkiye'de kurulacak kamplarda askeri eğitime alınmalı ve Suriye cephesine gönderilmeli."

SURİYELİ GENÇLERE ÇAĞRI

"Suriyeli çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engelliler bize emanet. Başımızın üzerinde yerleri var. Biz onlara bakalım. Ama 35 yaş altı Suriyeliler çarpışsın ve ülkelerini teröristlerin elinden tekrar alıp çoluk çocuklarını ülkelerini döndürsün. Önce Suriyeli gençlere çağrım; dernekleriniz vasıtasıyla hem Suriyeli hemşehrilerinize hem Türk devletine çağrıda bulunup cepheye gitmek istediğini açıklayın. Göreceksiniz Türkiye'de Suriyeli tartışması bir anda bitecektir."