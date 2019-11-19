Gökçek'ten İmamoğlu'nun eşinin paylaştığı videoya ilginç yorum: Ben yapsam gerici derlerdi

19.11.2019 11:29 | Son Güncelleme: 19.11.2019 11:35

Almanya'nın başkenti Berlin'de geçen hafta birtakım programlara katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yalnız bırakmayan eşi Dilek İmamoğlu, dikkat çeken bir video paylaşmıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Katıldıkları bir program çıkışında yağmurlu havaya rağmen yürüyüş yapan İmamoğlu çiftinin samimi diyalogları, sosyal medyada gündem olmuştu. Ekrem İmamoğlu'na şemsiye tuttuğu görülen Dilek İmamoğlu, "İstanbullular için Ekrem Bey'i koruyorum, başkanımız emin ellerde" ifadelerini kullanmıştı.

GÖKÇEK'TEN İLGİNÇ YORUM

Dilek İmamoğlu'nun paylaştığı videoya Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten yorum geldi. Gökçek, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ekrem Bey eşine şemsiye tutturuyor... Ben eşime şemsiye tuttursam bütün CHP'li kadınlar 'gerici, gericilerin kadına verdiği değer bu. yazıklar olsun. vs vs...' derlerdi... Ekrem Bey yapınca alkış" diye yazdı.