Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak
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Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak

28.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:22
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Gökçeada-Kabatepe ile Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferlerinden bazıları iptal edildi.

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Gökçeada-Kabatepe ile Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferlerinden bazıları iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de iki gündür etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle tarife güncellendi.

Gökçeada'dan 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den 05.00, 09.00 ve 15.00 saatlerinde, Bozcaada'dan 07.15 ve 11.00, Geyikli'den de 08.00 ve 14.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca, bu akşam Gökçeada'dan saat 22.00'deki feribot seferi de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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