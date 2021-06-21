Gökçeada'nın güney sahilinin bir bölümünde müsilaj gözlemlendi
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Gökçeada'nın güney sahilinin bir bölümünde müsilaj gözlemlendi

Gökçeada'nın güney sahilinin bir bölümünde müsilaj gözlemlendi
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle kıyılara sürüklenen müsilaj (deniz salyası), Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde de kısmen etkili oluyor.

Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle kıyılara sürüklenen müsilaj (deniz salyası), Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde de kısmen etkili oluyor.

Adanın güneyindeki Laz Koyu'nda drone ile yapılan çekimlerde, su yüzeyinde beton görünümü oluşturan müsilaj parçalar halinde gözlemlendi.

Aynı bölgede kıyıdan yaklaşık 50 metre açıklıkta dağınık haldeki müsilajın dipteki yoğunluğu da drone kamerasına yansıdı.

Yerli ve yabancı konukların en çok ziyaret ettiği berrak suyu ile ünlü Kefalos başta olmak üzere adanın plajlarında ise müsilaja rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

Görüntüleri Prof. Dr. Mustafa Sarı paylaştı! Marmara'yı kaplayan müsilaj Ege'ye doğru ilerliyor
Görüntüleri Prof. Dr. Mustafa Sarı paylaştı! Marmara'yı kaplayan müsilaj Ege'ye doğru ilerliyor
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