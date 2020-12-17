Gökçe Bahadır: Kerem Tunçeri ile aşk yaşamıyorum
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Gökçe Bahadır: Kerem Tunçeri ile aşk yaşamıyorum

17.12.2020 08:07 | Son Güncelleme: 17.12.2020 08:12
Gökçe Bahadır: Kerem Tunçeri ile aşk yaşamıyorum

Adı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk dedikodularına karışan oyuncu, "Tanımadığım biriyle böyle bir haber çıktı.

Adı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk dedikodularına karışan oyuncu, "Tanımadığım biriyle böyle bir haber çıktı. Herhangi bir tanışıklığım dahi yok, yalan haber" dedi.

Yılbaşı akşamını ailesiyle geçireceğini belirten Bahadır "Şu an tek isteğim ailemle sağlıklı bir yeni yıl akşamı geçirmek" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 08:11:35. #1.15#
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