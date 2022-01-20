God of War PC'nin ilk güncellemesi 1.0.2 yayınlandı

God of War'un PC'ye çıkışından yaklaşık 1 hafta sonra ilk güncellemesi yayınlandı. Yayınlanan 1.0.2 güncellemesinde hatalar düzeltilirken karşılaşılan bazı sorunlar da giderildi.

Deneysel beta dalındaki bu düzeltmeleri doğrulamamıza yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. Şu anda, Deneysel beta dalı artık güncelleştirilmeyeceğinden varsayılan dala geri dönmelisiniz. Güncellemeyi hemen almak için Steam'i yeniden başlatın.

Varsayılan dala geri dönmek için şu adımları izleyin:

Steam kütüphanenizde 'God of War'a sağ tıklayın ve 'Özellikler'i seçin 'BETALAR' sekmesini seçin Açılan resmi 'none' olarak değiştirin

YAMA NOTLARI

Hata Düzeltmeleri

Intel 12. Nesil CPU'lara sahip kullanıcıların tümleşik grafik kartlarını devre dışı bırakmadan oyunu başlatamaması sorunu düzeltildi.

Küçük bir bellek sızıntısına neden olan bir kullanıcı arabirimi sorunu düzeltildi.

Diğer Değişiklikler

Eksik bir "Kaydedilmiş Oyunlar" klasörü veya ilgili izinler sorunu nedeniyle oyunu kaydetmenin başarısız olduğu bir hata iletisi eklendi

GPU yanıt vermiyorsa hata iletisi eklendi. Bu hata genellikle bir sürücü sorunundan veya hız aşırtma kararsızlığına bağlı olarak

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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