God Of War, 2005 yılında çıktığında oyun dünyasını kasıp kavuran, oyun eleştirmenleri tarafından PlayStation tarihinin en iyi oyunlarından biri ilan edilen efsanevi bir serinin ilk oyunu olma özelliğini taşıyordu. Tutucu bölgelerde oyun çeşitli sınırlamalarla ve engellerle karşılaşmış olsa da bu God of War serisinin popülerliğine engel olamamıştı. God of War serinin 4. oyunu ile PlayStation oyuncularını büyülerken aynı zamanda çeşitli organizasyonlardan "yılın en iyi oyunu" ünvanını almayı başardı.

God of War Bilgisayar Sürümü İçin 15 Dakikalık Oynanış Videosu Paylaşıldı

God of War bilgisayar sürümünden 15 dakikalık bir video Playstation Access resmi YouTube hesabında paylaşıldı. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Kratos'un sakalından dövmelerine, baltanın ve kıyafetlerin dokusundan çevredeki detaylara kadar her şey muazzam gözüküyor! Bilgisayar için özel olarak optimize edilen tüm ayarlar muazzam bir görsel şölen sunacak. God of War her ne kadar yıllar boyu PlayStation'ın kalelerinden biri olmuş olsa da, bilgisayar dünyasının açacağı kapılar oldukça heyecan verici. Grafik geliştirmeler ve topluluk tarafından geliştirilecek yeni modlarla God of War sınırları zorlayacak.

Bilgisayarlar God of War'u Kaldıracak Mı?

Bu konuda çok da olumlu konuşamayacağız çünkü God of War bilgisayarlar için tam bir canavar! Oyunun önerilen ekran kartları arasında GTX 3080 (10GB) ve RX 6800XT (16GB) varken, oyunu rahatlıkla oynamayı planlıyorsanız işlemci olarak Intel Core i9 9900K ve AMD Ryzen 9 3950X gibi üst seviye işlemcileri kullanmak isteyebilirsiniz.

Detaylı sistem gereksinimleri için yazımızı ziyaret etmeyi unutmayın!

