Göçmenlerin Yunanistan sınırında bekleyişi 19'uncu gününde
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Göçmenlerin Yunanistan sınırında bekleyişi 19'uncu gününde

TÜRKİYE'nin sınırlarında 'serbest geçiş' uygulamasının ardından Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'ye akın eden göçmenlerin Yunanistan'a geçişleri sürerken, Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde yaklaşık 10 bin kişi, olumsuz hava şartlarına rağmen 19 gündür bekliyor.

17.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:26
Göçmenlerin Yunanistan sınırında bekleyişi 19'uncu gününde

TÜRKİYE'nin sınırlarında 'serbest geçiş' uygulamasının ardından Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'ye akın eden göçmenlerin Yunanistan'a geçişleri sürerken, Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde yaklaşık 10 bin kişi, olumsuz hava şartlarına rağmen 19 gündür bekliyor. 

Türkiye'nin düzensiz göçmenlere sınırlarında 'serbest geçiş' uygulamasının ardından Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Yunanistan göçmenlerin ülkelerine geçişlerini engellemek için Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı'nı kapattı. Tampon bölgeye beton bloklar yerleştiren Yunan güvenlik güçleri, sınırdaki önlemlerini de en üst seviyeye çıkardı. Göçmenler sınırın kapatılması üzerine Meriç Nehri'ni lastik botlarla aşıp, Yunanistan'a geçişlerini sürdürüyor. Yunan güvenlik güçleri, yakaladığı göçmenleri darbedip, üzerindeki para ve elbiseleri alıp, Türkiye'ye zorla gönderiyor.

Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde yaklaşık 10 bin göçmenin sınırı geçmek için bekleyişinde de 19'uncu güne girildi. Yunan güvenlik güçleri, burada bekleyen göçmenlerin geçişlerini engellemek için sert müdahalelerde bulunuyor. Yunanistan'ın gerçek mermi, gaz bombası, plastik mermi, biber gazı ile gerçekleştirdiği saldıralar sırasında bugüne kadar 3 göçmen vurularak öldürüldü, 213 göçmen de yaralandı. Yaralı 13 göçmenin ise hastanelerde tedavisi sürüyor.Pazarkule Sınır Kapısı tampon bölge ile çevresinde çadır kuran göçmenlerin, soğuk havada bekleyişleri devam ediyor. Tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan göçmenlere, günde 3 öğün yiyecek verilirken, giyim ihtiyaçları da karşılanıyor. Bölgede kurulan sahra hastanesinde ise 7 binin üzerinde göçmene sağlık hizmeti sunuldu, 1500'ün üzerinde çocuğa aşı yapıldı.SINIR, GÖÇMEN KAMPI GİBİTürkiye'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı bölgesi kurulan 3 bin çadırla kadın ve çocuklarıyla kalan göçmenler bu alanı göçmen kampına çevirirken, kentte hava sıcaklığının 10 derece düşmesi ve zaman zaman yağan yağmur göçmenlerin en büyük sorunu oluyor. Soğuk havadan en çok çocukların etkilendiği görülürken göçmenler Yunanistan'ın kapıları kendilerine açmasını istiyor. Pazarkule bölgesinde kalan göçmenlerin Yunanistan'ın kapıları açana kadar bölgeden ayrılmayacağını dile getiriyor.YUNAN TARAFINDA ÖNLEMLER DEVAM EDİYOR

Türkiye Yunanistan tarafına geçen göçmenlerin güvenliğini havadan ve karadan takip ederken Yunan tarafının önlemleri artırması dikkat çekiyor. Pazarkule'nin hemen karşısında bulunan Kastanies bölgesinde siper kazıp ağır silahlarla önlem alan Yunan polisi, sınırda jiletli ve dikenli barikatlar kurarak göçmenlerin ülkelerine geçmesini engellemeye çalışıyor. Tüm çabalara rağmen binlerce göçmenin Yunanistan'a geçişlerinin devam ettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

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