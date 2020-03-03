Yunan polisi, göçmenlerin arasına karışıp kaçmaya çalışan Konyalıyı dövüp geri yolladı

03.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:41

Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler için sınır kapılarını açmasıyla birlikte başlayan göç dalgası devam ediyor. Binlerce mülteci, sınırdan geçmeye çalışırken Yunan polisinin orantısız müdahaleleri ile karşı karşıya kalıyor.

Bu orantısız saldırıya maruz kalanlardan biri de Konya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Türk vatandaşı oldu. Mültecilerin arasına karışarak sınırı geçen vatandaş, polisler tarafından dövülerek geri yollandı.

"KAFAMDA 10 TANE DİKİŞ VAR"

Sınırda kendisine mikrofon uzatılan Türk vatandaşı, "İçeri girdim Yunan polisi yakaladı. 'Tellerden çıkın' dediler ben çıkamadım. Ondan sonra copla, sopalarla, silahlarla küt pat pat sıktılar. Kafamda 10 tane dikiş var" ifadelerini kullandı.

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