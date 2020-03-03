Yunan polisi, göçmenlerin arasına karışıp kaçmaya çalışan Konyalıyı dövüp geri yolladı
Sınırda Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin arasına karışan Konyalı vatandaş, Yunan polisi tarafından dövülerek geri gönderildi.
Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler için sınır kapılarını açmasıyla birlikte başlayan göç dalgası devam ediyor. Binlerce mülteci, sınırdan geçmeye çalışırken Yunan polisinin orantısız müdahaleleri ile karşı karşıya kalıyor.
Bu orantısız saldırıya maruz kalanlardan biri de Konya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Türk vatandaşı oldu. Mültecilerin arasına karışarak sınırı geçen vatandaş, polisler tarafından dövülerek geri yollandı.
"KAFAMDA 10 TANE DİKİŞ VAR"
Sınırda kendisine mikrofon uzatılan Türk vatandaşı, "İçeri girdim Yunan polisi yakaladı. 'Tellerden çıkın' dediler ben çıkamadım. Ondan sonra copla, sopalarla, silahlarla küt pat pat sıktılar. Kafamda 10 tane dikiş var" ifadelerini kullandı.
Haber Videosu: Yunan polis, göçmenlerin arasına karışıp kaçmaya çalışan Konyalıyı dövüp geri yolladılar
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SALAK NE İŞİN VAR ORDACevap Yaz Yayından Kaldır
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hak etmissin ulkene ihanet etmeCevap Yaz Yayından Kaldır
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on dikis atacak Kadar kafa olsa oraya gitmezdinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ne demeye kaciyon bu ülkeyi terk edip kaçan türk vatandaslarina yazıklar olsun ac susuz bu vatani koruyacağız normal yollarla gidene saygım sonsuz ama bu şekilde kacak girenleri anlamıyorum bu vatana canım fedaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sen nereye gidiyon kardesim normal Yoldan gitseydin basina bisey gelmezdi yada otur oturdugun yerdeCevap Yaz Yayından Kaldır