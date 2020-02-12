Göçmen taşıyan kendi gemisine liman izni vermeyen aşırı sağcı Salvini'nin dokunulmazlığı kaldırıldı
Oylamada, iktidar partili senatörlerin oylarıyla halen ana muhalefet lideri de olan Salvini'nin dokunulmazlığı kaldırıldı. Böylece Salvini'nin Katanya şehrinde açılan soruşturmada görevi kötüye kullanmaktan yargılanmasının önü açıldı
İtalya'da Senato, İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin günlerce gemiden inmesine izin vermediği için görevi kötüye kullanmaktan hakkında yargılama talebi bulunan Lig Partisi lideri Matteo Salvini'nin dokunulmazlığını kaldırma kararı aldı.
Parlamentonun üst kanadı Senatonun üyesi olan Salvini için Genel Kurulda kritik bir oylama yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle