Göçmen taşıyan kendi gemisine liman izni vermeyen aşırı sağcı Salvini'nin dokunulmazlığı kaldırıldı
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Göçmen taşıyan kendi gemisine liman izni vermeyen aşırı sağcı Salvini'nin dokunulmazlığı kaldırıldı

Oylamada, iktidar partili senatörlerin oylarıyla halen ana muhalefet lideri de olan Salvini'nin dokunulmazlığı kaldırıldı. Böylece Salvini'nin Katanya şehrinde açılan soruşturmada görevi kötüye kullanmaktan yargılanmasının önü açıldı

12.02.2020 21:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 21:00
Göçmen taşıyan kendi gemisine liman izni vermeyen aşırı sağcı Salvini'nin dokunulmazlığı kaldırıldı

'da Senato, İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin günlerce gemiden inmesine izin vermediği için görevi kötüye kullanmaktan hakkında yargılama talebi bulunan Lig Partisi lideri 'nin dokunulmazlığını kaldırma kararı aldı.


Parlamentonun üst kanadı Senatonun üyesi olan Salvini için Genel Kurulda kritik bir oylama yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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