Gizlice evlenen ünlü oyuncunun nikah fotoğrafları oraya çıktı
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Gizlice evlenen ünlü oyuncunun nikah fotoğrafları oraya çıktı

Gizlice evlenen ünlü oyuncunun nikah fotoğrafları oraya çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son olarak 'Kırmızı Kamyon' dizisinde oynayan ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in gizlice evlendiği ve yakında baba olacağı ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncunun nikah kareleri ortaya çıktı... İşte detaylar...

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Başarılı oyuncu Görkem Sevindik ile basketbolcu Kübra Siyahdemir'in gizlice evlendi. Çift, yaklaşık bir yıl önce pandemi nedeniyle aile arasında Radisson Hotel'de nikah masasına oturdu. İkilinin şahitliklerini ise Serhan Çetinsaya ve eşi Sare Demir Çetinsaya yaptı.

Oyuncu ve basketbolcunun, iki hafta sonra ise çocuklarını kucağına alacağı ortaya çıktı. Erkek bebekleri olacak çiftin, isim konusunda ise karar vermedikleri öğrenildi. İkili, koronavirüs bitince ise ailesi ve arkadaşlarından oluşan 120 kişilik düğün eğlencesi yapacak.

Gizlice evlenen ünlü oyuncunun nikah fotoğrafları oraya çıktı
Gizlice evlenen ünlü oyuncunun nikah fotoğrafları oraya çıktı

Kaynak: Snob Magazin

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