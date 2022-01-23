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Gizli buzlanma kazaya neden oldu

AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce ağaca sonra telefon direğine çarptı.

ALAŞEHİR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce ağaca sonra telefon direğine çarptı.

İstasyon Mahallesi Akkeçili Caddesi üzerinde Tariş Depoları önünde 45 H 3223 plakalı U.K. (20) idaresindeki otomobilin gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce ağaca sonrada telefon direğine çarparak durabildi.

Sürücü kazada yara almazken otomobilde büyük ölçekte hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Gizli buzlanma kazaya neden oldu

Gizli buzlanma kazaya neden oldu

Gizli buzlanma kazaya neden oldu

AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Alaşehir, Manisa, Tariş, Güncel, Haber

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