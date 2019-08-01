Gırtlağı alınan Dilek Demir için bağış yaptılar

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, hastalığı nedeniyle gırtlağı ile yutağının yarısı alınan, konuşma yetisini kaybeden ve ağız yoluyla beslenemeyen Dilek Demir'e (30) yardım amacıyla başlatılan kampanya kapsamında bir grup vatandaş, banka hesabına bağış yaptı.

Finike'de oturan Dilek Demir'in, 2 yıl önce geniz kanseri nedeniyle gırtlağı ve yutağının yarısı alındı. Konuşma yetisini kaybeden, ağız yoluyla beslenemeyen ve yazarak kendisini ifade edebilen Demir'in durumunu öğrenen vatandaşlar bir araya gelerek yardım kampanyası başlattı. 2 yıldır su içemeyen, konuşamayan ve midesine takılan hortumla beslenen Demir'e yeniden yapılacak ameliyatlar öncesi ve sonrasında gereken bakım masrafları için vatandaşlar Demir'in hesabına bağış yaptı. Dilek Demir'le ilgili paylaşımları gören 8 yaşındaki Elif Ozan da biriktirdiği harçlığı bağışladı.

'HAKKINIZI NASIL ÖDERİM'

Finike'de bir banka şubesi önünde kendisi için toplanan kalabalığa banka önüne gelerek teşekkür eden Dilek Demir, duygu dolu anlar yaşadı. Konuşamadığı için duygularını beden diliyle ifade eden Dilek Demir, yanına gelen insanlara telefonuna yazdığı mesajı göstererek, "Hepinize verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. Ben sizin hakkınızı nasıl öderim" dedi.

'HERKES AYAĞA KALKTI EVLADIM İÇİN'

Gelinini yalnız bırakmayan Hanife Demir, "Allah razı olsun hepinizden. Çok teşekkür ederim. Destek veren bütün vatandaşlarımızdan binlerce kez razı olsun. Umutsuzduk ama yeni bir umut doğduğu için biz de mutlu olduk. Çocuğum iyi olacak inşallah. Herkes ayağa kalktı evladım için. Finike, Antalya, tüm Türkiye. Pehlivanlarımıza, sanatçılarımıza ve herkese çok teşekkür ediyoruz. Duygulandım. Söyleyecek söz bulamıyorum" diye konuştu.

Diğer yandan başpehlivanlar Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu da sosyal medya hesaplarından yayınladıkları videoyla Demir'e destek verdi.

Finikeliler Dilek Demir'e ekonomik destek vermek için bağış yaparken, bir vatandaş da kendi yaptığı seramik tablosunu sosyal medya üzerinden satışa sundu. Tablo bir hayırsever tarafından 3 bin liraya satın alındı. Tabloyu satın alan hayırsever de tekrar satışa koydu. Tablo bu kez de 2 bin 500 liraya satıldı. Elde edilen 5 bin 500 lira Dilek Demir'in hesabına aktarılırken, tablo da Dilek Demir'e verildi.



Kaynak: DHA