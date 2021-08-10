Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı
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Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı

Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun'dan Bulancak istikametine gitmekte olan Hanife Yüksel idaresindeki 67 ABE 245 plakalı otomobil ile karşı yönden gelmekte olan Yusuf Korkmaz yönetimindeki 28 M 5327 plakalı minibüs Yalıköy kavşağında çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 28 M 5327 plakalı minibüs sürücüsü Yusuf Korkmaz ile araçta yolcu olarak bulunan İrem A, Eylem G. ve Zekeriya K. yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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