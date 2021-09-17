Giresun'da sağanak yağış dere yataklarını taşırdı - Haberler
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Giresun'da sağanak yağış dere yataklarını taşırdı

İhlas Haber Ajansı / Mesut Erdoğan - Haberler | Güncel

Giresun'da sağanak yağış dere yataklarını taşırdı GİRESUN - Giresun'da sağanak derelerin taşmasına neden olurken, vatandaşlar su taşkınlarına ve heyelanlara karşı uyarıldı.

Giresun'da sağanak yağış dere yataklarını taşırdı

GİRESUN - Giresun'da sağanak derelerin taşmasına neden olurken, vatandaşlar su taşkınlarına ve heyelanlara karşı uyarıldı.

Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış, dereleri taşmasına neden oldu. Batlama Deresinde su seviyesi çok yükselirken, bazı bölgelerde sel suları yola kadar ulaştı. Bazı yerlerde de yaya olarak kullanılan köprüleri sel aldı. Yol kenarlarında fındıklarını kurutmaya çalışan üreticiler, korku dolu anlar yaşadı. AFAD ve Jandarma ekipleri, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuza geçti.

Giresun'da sağanak yağış dere yataklarını taşırdı

Giresun'da sağanak yağış dere yataklarını taşırdı

Giresun'da sağanak yağış dere yataklarını taşırdı

Giresun'da sağanak yağış dere yataklarını taşırdı
İhlas Haber Ajansı / Mesut Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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