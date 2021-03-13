Giresun'da motosiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı
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Giresun'da motosiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı

13.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:53
Giresun'da motosiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı

Giresun'da seyir halindeki motosikletin hafif ticari araca çapması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Giresun'da seyir halindeki motosikletin hafif ticari araca çapması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Giresun'da gece saatlerinde Hacı Hüseyin Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 19 yaşındaki Yasin Yıldırım'ın kullandığı 28 AAP 257 plakalı motosiklet seyir halindeyken hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü Yasin Yıldırım ağır yaralanırken, hafif ticari aracın sürücüsü T.T. ile araçta bulunan O.A. hafif şekilde yaralandı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken tedavisinin devam ettiği bildirildi. - GİRESUN

Giresun'da motosiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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