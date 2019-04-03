Giresun'da CHP'nin İtirazı Kabul Edildi

GİRESUN (İHA) – CHP'nin yerel seçimlerinin ardından yaptığı itiraz Giresun Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edildi, geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

CHP'nin yerel seçimlerinin ardından yaptığı itiraz Giresun Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edildi. Karar açıklanmadan önce AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve CHP Milletvekili Necati Tığlı ve partililer İlçe Seçim Kurulu'na geldi. Kararın ardından oylar sayılırken Merkez İlçe Seçim Kurulu önündeki vatandaşların bekleyişi ise sürüyor.

CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge yaptığı açıklamada, "İtiraza konu olan 178 sandık bulunmaktadır. Bu sandıklara yönelik Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itirazımızı yaptık. Ancak yapılan itirazımız sonucunda geçersiz sayılan bin 949 oyun yeniden sayılmasına karar verildi. Sayımlar bu akşamdan itibaren başlayacaktır. Süreci partililerimizle, milletvekillerimizle birlikte takip etmekteyiz" dedi.

Giresun'da yapılan 31 Mart Yerel Seçimlerinde kesin olamayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Aytekin Şenlikoğlu 280 oy farkla seçimi kazanmıştı. - GİRESUN

Kaynak: İHA