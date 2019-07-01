Giresun'da arazi tartışması: 1 ölü

Giresun'un Eynesil ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

İlçeye bağlı Ören beldesi Kıran Mahallesi'nde R.B. (63) ile Mustafa Arı (65) arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.B, el yapımı ruhsatsız tabanca ile Arı'yı bacaklarından yaraladı.

Görele Devlet Hastanesine kaldırılan Arı, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli R.B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı, olayda kullanılan silaha el konuldu.

Kaynak: AA