Gine devlet televizyonundaki darbe açıklaması sonrası halk sokaklarda kutlama yaptı

Gine'de eski Fransız lejyoneri Albay Mamady Doumbouya liderliğindeki seçkin bir ulusal ordu birliği tarafından darbe yapıldı. Devlet televizyonu canlı yayınında darbe açıklaması yapan Doumbouya, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin gözaltına alındığını, hükümetin feshedildiğini ve anayasanın askıya alındığını açıklarken, Savunma Bakanlığı ise darbe iddialarını reddetti. Doumbouya'nın açıklamalarının ardından Gine halkı sokaklara dökülerek kutlama yaptı.

Batı Afrika ülkesi Gine'nin başkenti Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayının çevresinde silah seslerinin duyulması ve askerlerin görülmesinin ardından darbe yapıldığı bildirilmiş, darbenin başında ise eski Fransız lejyoneri Albay Mamady Doumbouya liderliğindeki seçkin bir ulusal ordu birliğinin olduğu açıklanmıştı.

ANAYASANIN ASKIYA ALINDIĞI VE SINIRLARIN KAPATILDIĞI DUYURULDU

Gine devlet televizyonu RTG'de canlı yayında darbe açıklaması yapan Doumbouya, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin gözaltına alındığını, hükümetin feshedildiğini, anayasanın askıya alındığını ve sınırların kapatıldığını bildirdi. Doumbouya ayrıca, en kısa sürede yeni bir anayasa hazırlanması ve geçiş hükümeti kurulması için çalışmaların başlayacağını açıklamıştı.

"GİNE ÖZGÜR! BRAVO"

Darbe açıklamasının ardından Gine halkının sokaklara dökülerek kutlama yaptığı görüldü. Askerleri alkışlayan halk, kornalar çalarak, sloganlar attı. Halk motosikletler ile askerleri taşıyan kamyonlara eşlik ederken, "Gine özgür! Bravo" sesleri duyuldu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN KINAMA

Birleşmiş Milletler (BM) Antonio Guterres sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Gine'deki durumu çok yakından takip ediyorum. Hükümetin silah zoruyla ele geçirilmesini şiddetle kınıyor ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum" dedi.

SAVUNMA BAKANLIĞI DARBE İDDİALARINI REDDETTİ

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, isyancı güçler tarafından cumhurbaşkanlığı sarayına yönelik bir saldırının bastırıldığı duyurularak, "Sadık ve cumhuriyetçi güvenlik güçleri tarafından desteklenen cumhurbaşkanlığı muhafızları tehdidi kontrol altına aldı ve saldırgan grubu püskürttü. Düzen ve barışı sağlamak için güvenlik ve tarama operasyonları devam ediyor" denilmişti.