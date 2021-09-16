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Gine'de askeri cunta, yabancı diplomatlarla görüştü

AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Gine'de askeri cunta, yabancı diplomatlarla görüştü

Gine'de 5 Eylül'de düzenlenen darbenin ardından askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi (CNRD), geçiş hükümeti kurma çalışmaları kapsamında, yabancı diplomatik misyon temsilcileri ve sivil toplum örgütleriyle görüştü.

Gine'de 5 Eylül'de düzenlenen darbenin ardından askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi (CNRD), geçiş hükümeti kurma çalışmaları kapsamında, yabancı diplomatik misyon temsilcileri ve sivil toplum örgütleriyle görüştü.

Yerel basında çıkan haberler e göre, CNRD lideri Mamady Doumbouya, geçiş hükümeti kurma amacıyla organize edilen görüşmelerin 2. gününde, meclis binasında sivil toplum örgütü liderlerini kabul etti.

Doumbouya, görüşmenin ardından ülkedeki yabancı diplomatlarla bir araya geldi. Görüşmeye Türkiye'nin Konakri Büyükelçisi Volkan Türk Vural da katıldı.

Basına kapalı yapılan görüşmelerde, geçiş sürecine ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Görüşmeler, 17 Eylül Cuma gününe kadar sürecek.

Öte yandan bugün Gana'da, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Gine konulu olağanüstü bir zirve düzenleyecek.

Askeri darbe

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu. Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını, Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümet, anayasa ve kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri
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