Ghost of Tsushima 8 milyon adet kopya sattı

Las Vegas'ta gerçekleşen Consumer Electronic Shows 2022'de sunum yapan Sony, oyunun toplamda 8 milyondan fazla kopya sattığını doğruladı.

Şirket bu sayıyı yaklaşan PlayStation Studios film ve televizyon projeleriyle ilgili bir bölümün parçası olarak açıkladı. Sony, Ghost of Tsushima'yı oyunun başarısından yararlanmak için bir filme dönüştürmeyi planlıyor.

Ghost of Tsushima'nın başarısı, dünyanın en büyük yayıncılarından birinden bile bir IP için çok büyüktür. 2015 yılında Wii U için piyasaya sürülen yeni bir Nintendo oyunu olan Splatoon, 5 milyon kopya sattı. Devamı, çok daha popüler olan Nintendo Switch'te yaklaşık 13 milyon adet kopya satmaya devam etti.

CES sunumunun bir parçası olarak Sony, Twisted Metal araba savaşı oyunlarına dayanarak bir gösteri yaptı. Ayrıca yaklaşan Uncharted filmi için yeni bir fragman gösterdive Naughty Dog yönetmeni Neil Druckan'ı Sony oyun stüdyoları ve film stüdyoları arasındaki yakın ilişki hakkında konuşmaya getirdi.

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