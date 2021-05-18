GG nedir? Twitch'te ve oyunlarda kullanılan GG ne demek?
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GG nedir? Twitch'te ve oyunlarda kullanılan GG ne demek?

GG nedir? Twitch'te ve oyunlarda kullanılan GG ne demek?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

İnternetten online oyun oynayan kişilerin (gamer) en çok kullandığı kelimelerin başında GG geliyor. Bu kelimeyi ilk defa duyanlar GG ne demek, ne anlama geliyor gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Peki, oyunlarda sıklıkla duyduğumuz GG nedir, açılımı ne anlama gelir? Detaylar haberimizde!

Counter Strike, Knight Online, Metin2, League of Legends gibi dünyaca ünlü online oyunlar birçok farklı oyununun ortaya çıkmasını sağladı. Oyunların artması kullanıcı sayısının da artmasını sağlarken, bu sırada oyuncular arasında bazı yeni kelimeler ve kısaltmalarda ortaya çıkmaya başladı. Bu kısaltmalardan biri de GG. Peki, GG nedir? GG ne anlama gelir? Sizler için derledik...

GG NE DEMEK?

GG'nin açılımı Good Game şeklindedir. Türkçe karşılığı olarak iyi oyun - güzel oyun anlamına gelen GG kısaltması oyunlarda oyuncular tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Çevrim içi oyunlarda bulunan chat kısmında bu kısaltmayı sıklıkla görüyoruz. Oyun tutkunlarının kendi yarattıkları kelimelerin başında gelen gelir. Genelde oyunlarda GG şelinde kısaltılarak kullanılır.

GG AÇILIMI NEDİR?

İngilizce olarak "Good Game" (GG), cümle grubu üzerinden Türkçeye çevrilmiş bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Çevrim içi oyunlar oynayan oyuncuların rakibine karşı söylediği kısaltmadır. "Güzel oyun" şeklinde bir açılımı vardır. Oyunlarda kullanılmasının sebebi oyuncunun oyun hakkındaki görüşünü paylaşmak istemesi ve rakibi tebrik etmesi üzerine kuruludur.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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