Germencikli çiftçiler çalışmalarını sürdürüyor
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Germencikli çiftçiler çalışmalarını sürdürüyor

27.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 27.02.2021 13:14
Germencikli çiftçiler çalışmalarını sürdürüyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler, tarla ve bahçelerinde budama, ilaçlama çalışmaları yapıyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler, tarla ve bahçelerinde budama, ilaçlama çalışmaları yapıyor.

Germencik Ziraat Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Uyar, gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çiftçinin ara vermeden üretimine devam ettiğini söyledi.

Şu anda ilçedeki bahçe ve tarlalarda budama ve ilaçlama çalışmalarının yapıldığını aktaran Uyar, salgın sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasında çiftçinin muaf tutulmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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