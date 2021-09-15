Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç görevine başladı - Haberler
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Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç görevine başladı

AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç görevine başladı

Malatya Yeşilyurt ilçesinden Germencik'e atanan Kaymakam Turgay Gülenç (51), göreve başladı.

Malatya Yeşilyurt ilçesinden Germencik'e atanan Kaymakam Turgay Gülenç (51), göreve başladı.

Gülenç, gazetecilere yaptığı açıklamada ilçeyi daha iyi yerlere getirmek noktasında yoğun bir mesai harcayacaklarını, bu kapsamda belediye başkanı, sivil toplum örgütleri ve benzeri kurum kuruluşlardaki temsilcilerle bir araya geleceklerini bildirdi.

İlçedeki adliye binasının yenilenmesi için çalışmaların başladığına da işaret eden Gülenç, "Sayın Valimiz Hüseyin Aksoy ve vali yardımcılarımızla görüştüm. Bununla ilgili çalışmalar var. İnşallah 2022 programına alınacağı söyleniyor. Germencik'e yakışır, iyi bir binada hizmet etmeyi umuyoruz." dedi.

Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç görevine başladı

Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç görevine başladı

AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri
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