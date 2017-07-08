'Geride Kalan Mermanat' Belgeseli TRT 1'de!

Mermanat Köyü'nün terk edilmişliği, Köyün yaşlıları ile köydeki tek çocuğun hayatından kesitler sunan Geride Kalan Mermanat Belgeseli, 9 Temmuz Pazar gecesi 203.20'de TRT1 Ekranında.

Rize'nin Pazar ilçesine 40 km. uzaklıkta bir köy; Mermanat. Ve onun göçün ardından geride kalan sakinleri. Bahri 9, Damla 12 yaşında. Mevsimlik işçi olarak çalışan babaları büyük şehre gidince, anneleri Ayşe ve 80 yaşındaki komşuları Nokta Hala ile köyde kalıyorlar. Kendi anlatımları ile herkesin göçüp gittiği bu topraklara sahip çıkıp, göz kulak oluyorlar.