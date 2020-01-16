Geri manevra yapan kamyonun ezdiği kadın hayatını kaybetti
Haberler » 3. Sayfa » Geri manevra yapan kamyonun ezdiği kadın hayatını kaybetti - Haberler

Geri manevra yapan kamyonun ezdiği kadın hayatını kaybetti

Isparta'da sebze ve meyve halinde mal indirmek için geri manevra yapan kamyonun kör noktasında kalan kadın ezilerek hayatını kaybetti.

16.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:20
Geri manevra yapan kamyonun ezdiği kadın hayatını kaybetti

'da sebze ve meyve halinde mal indirmek için geri manevra yapan kamyonun kör noktasında kalan kadın ezilerek hayatını kaybetti.


Olay, saat 13.00 sıralarında Isparta - karayolu üzerindeki Meyve ve Sebze Toptancıları Hali'nde meydana geldi. İddiaya göre, Musa K. yönetimindeki 32 AAE 904 plakalı kamyon, sebze ve meyve yüklemek üzere haldeki bir işletmeye geri geri manevra yaptığı sırada kör noktada kalan Dursun Akbaş (65) isimli kadın ezildi. Durumun verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Akbaş'ın öldüğünü belirledi. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler