Gergin geçen toplantıda Erdoğan'ı yumuşatan sözler: Trump sizi seviyor

19.10.2019 08:33

İngiliz haber ajansı Reuters, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilmesiyle sonuçlanan görüşmenin detaylarını yazdı. Reuters'ın üst düzey Türk ve Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre görüşme gergin başladı. Gerginliği alan hamle ise Başkan Yardımcısı Pence'ten geldi. Pence, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Trump sizi seviyor, size saygı duyuyor ve değer veriyor" deyince atmosferi yumuşadı.

BARIŞ PINARI'NA 120 SAAT ARA

Erdoğan-Pence toplantısı 1 saat 40 dakika sürdü, heyetler arası görüşmeyle birlikte iki taraf arasındaki müzakereler yaklaşık beş saate dayandı. Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan anlaşma kapsamında Türkiye güney sınırını terör unsurlarından temizlemek için 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'na 120 saat için ara vermeyi kabul etti.

TSK, SURİYE'DE KALMAYA DEVAM EDECEK

Buna karşılık terör örgütü PKK/YPG'nin güçlerinin Barış Pınarı Harekâtı'yla terörden arındırılması hedeflenen 32 kilometre derinliğindeki alandan çekilmesi kararlaştırıldı. Ancak TSK Suriye'de kalmaya devam edecek. Çekilme tamamlandıktan sonra ise Türkiye operasyonu tamamen durduracak, ABD de Başkan Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren yaptırımları geri alacak.

GÖRÜŞMELER ÇETİN GEÇTİ

Adının gizli kalması kaydıyla Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkili, görüşmelerde birçok anlaşmazlık yaşandığını ancak temel meselenin Ankara'nın operasyona ucu açık bir ara vermeyeceğinde diretmesinde kilitlendiğini öne sürdü.

Söz konusu yetkili, "Görüşmedeki 'tamam ya da devam noktası', Erdoğan'ın operasyonların durmasını istiyorlarsa bir zaman sınırı belirlenmesini talep etmesiydi. Erdoğan bu sınırın 24 ya da 48 saat olabileceğini söyledi. Pence bunun çok kısa bir zaman dilimi olduğunu ve bu kararı kendi başına alamayacağını ifade etti" dedi.

Türk yetkiliye göre; Erdoğan pes etmeyince konu ikinci, uzun görüşmeye bırakıldı. Müzakerelerin ardından 120 saat üzerinde anlaşma sağlandı. Bu konu çözülünce diğer meselelerde hızlı ilerleme sağlandı.

Üst düzey bir ABD'li yetkili ise, "Erdoğan bir noktada YPG'nin çekilmesinin ne kadar süreceğini sordu ve biz (ABD heyeti) bunu Türklerin anlaşmaya açık olduğu yolunda bir umut ışığı olarak algıladık" dedi.

BAŞKAN YARDIMCISINDAN ATMOSFERİ YUMUŞATAN HAMLE

Görüşmelerin gergin başladığı uluslararası ajansların abonelerine servis ettiği fotoğraflardan da anlaşılıyordu. Ne Erdoğan ne de Pence'in yüzünde en ufak bir tebessüm görülüyordu. Fakat bu stresli atmosferi yumuşatan adım Pence'ten geldi. Türk yetkiliye göre; konuşmanın başında Pence, Erdoğan'a "Trump sizi seviyor, size saygı duyuyor ve değer veriyor" dedi.

Müzakerelerdeki diğer bir husus ise Türk heyetinin bir hafta süren askeri operasyonda verdiği kayıplardan bahsetmesi oldu. Pence bu noktada ABD heyetinde gazilerin bulunduğunu söyledi ve kendi oğlunun da asker olduğunu aktardı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump'ın görevlendirdiği bir heyet, Barış Pınarı Harekatı'nı konuşmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye gelmişti. Görüşmeden basına servis edilen ilk fotoğraflarda ikilinin gergin yüz hali dikkatlerden kaçmamıştı. Görüşmeden, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saatliğine ara verilmesi, bu süre zarfında terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi kararı çıkmıştı.