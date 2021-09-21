Gerede Arkut Dağı yolunda asfaltlama çalışması başladı - Haberler
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Gerede Arkut Dağı yolunda asfaltlama çalışması başladı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Gerede Arkut Dağı yolunda asfaltlama çalışması başladı

Bolu'nun Gerede ilçesi Arkut Dağı yolunda asfaltlama çalışmasına başlandı.

Bolu'nun Gerede ilçesi Arkut Dağı yolunda asfaltlama çalışmasına başlandı.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'ın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Arkut Dağı yolunda ilk olarak, keskin viraj ve kör noktaların bulunduğu bölgede yapılan genişletme çalışmaları tamamlandı. Genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla asfaltlama çalışmasına başlandı.

Asfalt çalışmaların tamamlanmasıyla Arkut Dağı ve bölgede bulunan yaylaları ve kamp bölgelerini yaz ve kış aylarında ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, daha nezih ve ferah seyahat konforuna ulaşması amaçlanıyor.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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