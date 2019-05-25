Gercüş'te iftar programı

Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Kaymakam Şekerci, iftar programında, tüm öğrencilere hayırlı ramazanlar dileyerek, ramazan ayının ülke ve İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Öğrencilere derslerinde dileyen Şekerci, iftarın ardından öğrencilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA