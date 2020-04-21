Gercüş'te dolu etkili oldu Gercüş ilçesinin Seki köyünde dün etkili olan dolu badem, kiraz, armut ve dut ağaçlarında zarara yol açtı.

Gercüş ilçesinin Seki köyünde dün etkili olan dolu badem, kiraz, armut ve dut ağaçlarında zarara yol açtı.

Köyde yaşayan vatandaşlardan Ramazan Aydın, dolu nedeniyle bahçelerin büyük bir bölümünün zarar gördüğünü belirterek, "Allah daha büyük felaketlerden korusun. Özellikle köyde bulunan armut, kiraz ve dut ağaçları zarar gördü." dedi.

Gercüş Ziraat Odası Başkanı Şefik Öner de, dün etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle başta hububat ekili araziler olmak üzere bağ ve bahçelerde de zarar oluştuğunu aktardı.

Kaynak: AA