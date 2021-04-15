Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum
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Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Burak Sergen, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Daha önce de Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularına birlikte fotoğraf paylaştığı için tepki gösteren Seren Serengil, bu sefer de Sergen için "İnsanın böyle bir kızı olunca.. Rol de olsa dayanmaz" diyerek skandal bir yorum yaptı.

Sadakatsiz dizisinde iki düşmanı oynayan Cansu Dere ile Melis Sezen'e birlikte fotoğraf çektirip Instagram'da paylaştığı için tepki gösteren Seren Serengil, yine benzer bir olayla gündeme geldi.

SEREN'İN YORUMU AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği için Söylemezsem Olmaz programına ara veren Seren Serengil, Sadakatsiz'in başrol oyuncusu Burak Sergen'in yoğun bakıma kaldırıldığını öğrendi. Instagram'da gezinirken gördüğü habere sessiz kalamayan Serengil, Sergen'in dizideki rolüne atıfta bulunurken "İnsanın böyle bir kızı olunca... Rol gereği bile olsa dayanamaz insan çok geçmiş olsun" yorumunu yaptı.

Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum

SADAKATSİZ'İN BAŞROL OYUNCULARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz'de Asya karakterini oynayan Cansu Dere, şubat ayında sosyal medya hesabından dizideki düşmanı Melis Sezen ile bir fotoğrafını yayınlamıştı. Diziyi takip eden Seren Serengil ise fotoğrafı kendi Instagram hesabından yayınlayarak "Sen de gözümden düşme istersen. Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası" yorumunu yapmıştı.

Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (2)
MURAT KOLUKISA: seren serengilin yaptığı şakayı anlıyamıyan toplum nezaman olduk
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
HÜSEYİN DAĞDEVİREN: Ya bu seren serengil kafayı yemiş. Kızım obir dizi, kurgu, yani senaryo. Onlar oyuncu bunun gereği rol yapıyorlar. Kapiş anladın.
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
500
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