George Floyd'un öldürülmesini kaydeden genç kıza gazetecilik ödülü verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

George Floyd'un öldürülmesini kaydeden genç kıza gazetecilik ödülü verildi

George Floyd'un öldürülmesini kaydeden genç kıza gazetecilik ödülü verildi
BBC - Haberler | Dünya

ABD'de George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesini kayda olan genç, Pulitzer özel ödülüne layık görüldü.

ABD'de George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesini kayda olan genç, Pulitzer özel ödülüne layık görüldü.

Pulitzer ödül heyeti, 18 yaşındaki Darnella Frazier'a özel ödülün, cesaretinden dolayı verildiği kaydedildi.

Frazier'ın yaptığı kayıt, ABD'de büyük ırkçılık karşıtı gösterileri başlatmış, protestolar dünyaya yayılmıştı.

Aynı görüntü polis memuru Derek Chauvin'in cinayet suçundan mahkum edildiği davada da kullanıldı.

Pulitzer Ödülü ABD'deki en prestijli gazetecilik ödülü olarak biliniyor.

Pulitzer ödül heyeti, olay sırasında 17 yaşında olan Frazier'ın cesaretle yaptığı cinayet kaydı için, "vatandaş gazeteciliğinin, adalet ve gerçeğe ulaşma noktasındaki kritik rolünü göstermiştir" denildi.

Frazier, geçen yıl 25 Mayıs'ta kuzeniyle Minneapolis'te yürürken Floyd'un öldürülmesine tanıklık etti.

Polis memuru Chauvin'in mahkum edildiği davada ifade veren Darnella Frazier, "dehşet içindeki bir adam, hayatı için yalvardığı" için telefon kaydına başladığını söyledi.

Chauvin'in cezası Haziran'da açıklanacak

Cinayet anının videosu, ABD ve sonrasında dünyanın başka noktalarında da ırkçılık karşıtı protestoların fitilini ateşledi.

Birçokları için Floyd'un öldürülmesi, özellikle siyahlara karşı polis şiddetinin sembolü olarak görüldü.

Yapılan yargılama sonunda Chauvin ikinci derece, üçüncü derece cinayet ve ölüme sebebiyet vermekten suçlu buldu.

Chauvin'in alacağı hapis cezasının Haziran ayında açıklanacağı duyuruldu.

ABD yasalarına göre, ikinci derece planlı olmayan cinayete en çok 40 yıl, üçüncü derece cinayete en çok 25 yıl, ikinci derece ölüme sebebiyet verme suçuna ise 10 yıl hapis ve/veya 20 bin dolar hapis cezası verilebiliyor.

BBC
Tavuk kanadına zehir attığını düşündüğü kocasını uyurken yaktı
Tavuk kanadına zehir attığını düşündüğü kocasını uyurken yaktı
Satır arasındaki detay her şeyi anlattı! Biden'in Türkiye planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden önce kulislere sızdı
Satır arasındaki detay her şeyi anlattı! Biden'in Türkiye planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden önce kulislere sızdı
G-7 zirvesine damga vuran olay! Boris Johnson ve Biden'in eşi az kalsın el ele tutuşuyordu
G-7 zirvesine damga vuran olay! Boris Johnson ve Biden'in eşi az kalsın el ele tutuşuyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Hasibe Eren Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
George Floyd'un öldürülmesini kaydeden genç kıza gazetecilik ödülü verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.06.2021 13:24:39. #1.13#

title