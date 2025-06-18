George Aslan kimdir? George Aslan kaç yaşında, nereli? George Aslan hayatı ve biyografisi!

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GEORGE ASLAN KİMDİR?

George Aslan Süryani asıllı Türk siyasetçidir

Nusaybin'e bağlı (Arbo) Taşköy'de doğdu. 12 Eylül'den sonra Hollanda'ya gitti ve orada yaşadı. 26 ay Ankara Mamak Cezaevinde yattı. Shemsho dergisinin kuruculuğunu ve editörlüğünü yaptı. Süryani topluluğu arasında, Hollanda Tur-Abdin Federasyonu, Asuri Mezopotamya Enschede Derneği (AMVE) ve Hollanda'daki Suriye-Ortodoks Derneği gibi çeşitli kuruluşların üyesi oldu. 2023 Türkiye genel seçimlerinde DEM Parti 28. Dönem Mardin milletvekili seçildi. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma Ve Turizm Komisyonu'nda görev yapmaktadır.