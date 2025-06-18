George Aslan kimdir? George Aslan kaç yaşında, nereli? George Aslan hayatı ve biyografisi!

George Aslan kimdir? George Aslan kaç yaşında, nereli? George Aslan hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken George Aslan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, George Aslan kaç yaşında, nereli? George Aslan hayatı ve biyografisi! George Aslan kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken George Aslan hakkında araştırmalar yapılıyor. George Aslan kimdir? George Aslan kaç yaşında, nereli? George Aslan hayatı ve biyografisi!

GEORGE ASLAN KİMDİR?

George Aslan Süryani asıllı Türk siyasetçidir

Nusaybin'e bağlı (Arbo) Taşköy'de doğdu. 12 Eylül'den sonra Hollanda'ya gitti ve orada yaşadı. 26 ay Ankara Mamak Cezaevinde yattı. Shemsho dergisinin kuruculuğunu ve editörlüğünü yaptı. Süryani topluluğu arasında, Hollanda Tur-Abdin Federasyonu, Asuri Mezopotamya Enschede Derneği (AMVE) ve Hollanda'daki Suriye-Ortodoks Derneği gibi çeşitli kuruluşların üyesi oldu. 2023 Türkiye genel seçimlerinde DEM Parti 28. Dönem Mardin milletvekili seçildi. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma Ve Turizm Komisyonu'nda görev yapmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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