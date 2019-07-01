Geniş Aile Komşu Kızı Filmi
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Geniş Aile dizisinden beyaz perdeye uyarlanan serinin üçüncü filmi Geniş Aile Komşu Kızı, sorunlu bir adam olan Cevahir'in maceralarını konu ediyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Cüneyt İnay'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Rojda Demirer, Emre Altuğ, Mine Teber, Tuğça Karabayır, Tolga Canbeyli gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Cüneyt İnay
Senaryo: Cüneyt İnay
Oyuncular: Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Rojda Demirer, Emre Altuğ, Mine Teber, Tolga Canbeyli, Tuğçe Karabayır
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Geniş Aile Komşu Kızı
Yapımcı Firma: Two Yapım
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 02.08.2019
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