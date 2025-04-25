Trabzon'un 'Aslan Kralı' Sokak Köpeği Şehrin Maskotu Oldu

O Trabzon'un 'Aslan Kralı'

Tüylerinin kesimi ile 'Aslan' görünümüne kavuşturulan köpek Trabzon'un maskotu oldu

Yoldan geçenlerin ilgisini çeken köpek özellikle Arap turistlerin ilgisini çekiyor

TRABZON - Trabzon'da tüyleri kesilerek Aslan'a benzetilen sokak köpeği kentin maskotu haline geldi. Şehir merkezinde her gün gezintiye çıkarak vatandaşların ilgisini çeken köpek Trabzon'un 'Aslan Kralı' olarak tanınıyor.

Trabzon'da uzun yıllardır şehir merkezinde herkesin tanıdığı sokak köpeği yeni görünümü ile herkesin beğenisini topladı. Geçtiğimiz günlerde tıraşlanarak 'Aslan' görünümüne dönüştürülen köpek adeta kentin maskotu haline geldi. Şehrin en işlek noktalarında gezintiye çıkan köpek hem kilosuyla hem aslana benzeyen yeleleri ve kuyruğu ile vatandaşların ilgisini çekiyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri binlere ulaşılan köpek artık Trabzon'un 'Aslan Kralı' olarak tanınıyor. Gören vatandaşların 'Aslan geçiyor' diyerek tepki gösterdiği köpek Arap turistlerinde de gözdesi oldu.

"Trabzon'un maskotu haline geldi"

Trabzonlu vatandaşlardan Kubilay Suiçmez, köpeği ilk kez gördüğünü belirterek "Aslan'a benziyor diyebiliriz. Tüyleri alınmış. Komik bir görüntüsü var. İlk kez görüyorum. Tatlı bir köpeğe benziyor" derken, Yusuf Özbayrak ise köpeği Aslan'a benzettiğini kaydederek "Trabzonluyum ilk kez gördüm. Çok ilginç. Güzel olmuş. Aslan'a benziyor. Sosyal medyada görmüştüm. İlgilenmişler, güzel olmuş. Normal kalsaydı daha iyiydi. Köpek kendini görse aslan sanıp geri adım atar" diye konuştu.

Seher Akkaya isimli vatandaş ise "Köpeği Aslan'a benzettim. İlgimi çekti. Trabzon'un maskotu oldu. Daha önce sosyal medyada görmüştüm. Gerçekten Aslan gibi" şeklinde konuştu.

Hülya Küçükahmetoğlu da, "İlginç geldi. Onun adına sahipsiz ve sokakta olması adına üzüldüm. Keşke bahçeli bir evim olsa da baksam. Aslan'a benzettim ama sonuçta köpek" ifadelerini kullandı.

Köpeğin Trabzon'un maskotu haline geldiğini vurgulayan Temel Başaran, "Bu köpek 10-15 yıldır burada. Trabzon'un maskotu haline geldi. Temizleyip bakımını yapmışlar sağ olsunlar. Aslan'a benziyor. Tıp ki bir Aslan gibi. Çok ilgi görüyor. Fenomen gibi oldu. Herkes fotoğrafını çekiyor. İstanbul'da olsa Galatasaray bırakmaz onu. Bizim aslanımızda bu" dedi.