Süper Mavi Ay Kayseri semalarını süsledi

Süper Mavi Ay Kayseri semalarını süsledi
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Süper Mavi Ay Kayseri semalarını süsledi
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Kayseri'de dün akşam yükselen Süper Mavi Ay, Kayseri semalarını süsledi. Dolunayın normalden daha büyük ve parlak görüldüğü 'Süper Mavi Ay', Kayseri semalarını yükseldi. Kızıllığı ile doğan ve yükseldikçe parlaklaşan ay, görsel şölen oluşturdu. Kentin her tarafından izlenebilen ay, havadan görüntülendi.

Süper Mavi Ay Kayseri semalarını süsledi

KAYSERİ - Kayseri'de dün akşam yükselen Süper Mavi Ay, Kayseri semalarını süsledi.

Dolunayın normalden daha büyük ve parlak görüldüğü 'Süper Mavi Ay', Kayseri semalarını yükseldi. Kızıllığı ile doğan ve yükseldikçe parlaklaşan ay, görsel şölen oluşturdu. Kentin her tarafından izlenebilen ay, havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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