Sınava 1 Dakika Geç Kalan Gençler Okulun Duvarından Atladı

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İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 1 dakika geç kalan iki genç, Şişli Selahattin Eyyubi Ortaokulu'nun duvarından atlayarak sınava girmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sınava 1 dakika geç kaldıkları için alınmayan gençler okulun duvarından atladı

İSTANBUL - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumuna iddiaya göre 1 dakika geç kaldıkları için alınmayan gençler, Şişli Selahattin Eyyubi Ortaokulu'nun duvarından atlayarak sınava girmeye çalıştı. Görevliler tarafından dışarıya çıkarılan gençlerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi bugün gerçekleştirildi. Şişli Selahattin Eyyubi Ortaokulu'nda sınava girecek 2 öğrenci iddiaya göre TYT sınavına 1 dakika geç kaldı. Okulun kapısının kapanması nedeniyle duvardan atlayan öğrenciler görevliler tarafından dışarıya çıkarıldı. Gençlerin o anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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