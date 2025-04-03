Mart ayı enflasyon oranı belli oldu

Mart ayı enflasyonu belli oldu
Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var

Ünlü oyuncu dahil çok sayıda kişiye 'boykot' gözaltısı
ABD'li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur

Trump'ın ardından sahneye çıkıp dünyayı açık açık tehdit etti
Trump'tan dünyaya vergi yağmuru! Listede Türkiye de var

Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran kararname! Listede Türkiye de var

Semt Pazarında Sucuk Tadı: Kedi Kamerada

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da bir semt pazarında şarküteri tezgahında sucuk yiyen kedi kameraya yansıdı. Yağmurlu havada ıslanan kedi, tezgahta bulunan sucuklardan yemeye başladı.

Şarküteri tezgahında sucuğun tadını çıkaran kedi kamerada

HATAY - Hatay'da semt pazarında bulunan şarküteri tezgahında sucuk yiyen kedi kameraya yansıdı.

Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde kurulan semt pazarında yağmurlu havada ıslanan bir kedi, şarküteri tezgahına sığındı. Kedi bir süre sonra tezgahta bulunan sucuklardan yemeye başladı. Tezgahta bulunan sucukla karnını doyuran kedinin o anları kameraya yansıdı.

Semt Pazarında Sucuk Tadı: Kedi Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERİT SAVAŞ - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.