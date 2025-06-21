Nihal Candan, hastanede hayatını kaybetti

Nihal Candan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

İSTANBUL - 2023 Kasım ayında "Dolandırıcılık" suçlamasıyla cezaevine giren Nihal Candan'a, cezaevindeyken anoreksiya nervoza teşhisi konmuş ve tahliye edilmişti. Nihal Candan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kasım 2023 tarihinde sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevindeyken anoreksiya nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti. Hastanede tedavi altındayken 23 kiloya kadar düşen Candan'ın önceki gün kalbinin durduğu ancak yeniden hayata döndürüldüğü söylenmişti. Bugün 2. kez kalbi duran 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Nihal Candan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.