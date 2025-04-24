İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul beşik gibi! AFAD tedirgin eden rakamı paylaştı
Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı

İnsanlar can derdindeyken fırsatçılar yine boş durmadı
Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesör, İstanbul için uyardı: Gerilim kayıyor, 2 senaryo var
İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

Mersin'de Sıcak Havalar Sahilleri Canlandırdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de hava sıcaklıkları 28 dereceye ulaşırken, vatandaşlar sahillere akın etti. Denize girip serinlemek isteyenler ve gölgede dinlenenler, sıcak havadan en iyi şekilde faydalanmanın yollarını arıyor.

Mersin'de havalar ısınınca sahiller hareketlendi

MERSİN - Mersin'de havaların ısınmasıyla birlikte insanlar park ve sahillere akın etti. Kimileri gölgelik alanlarda dinlenirken, kimileri de denize girerek serinlemeyi tercih etti.

Mersin'de sıcak havanın etkisini göstermeye başlamasıyla vatandaşlar, serinlemek için sahil bandına yöneldi. Hava sıcaklığının 28 dereceye kadar çıktığı kentte, hissedilen sıcaklık ise zaman zaman 30 dereceleri geçti. Akdeniz ilçesindeki deniz kenarında bulunan Millet Bahçesi ise sıcak havadan bunalanların uğrak noktası oldu. Kimi vatandaşlar ağaç gölgelerinde ve çimenlik alanlarda oturup dinlenmeyi tercih ederken, kimileri ise denize girdi. Özellikle serinlemek isteyenler, denizin keyfini doyasıya çıkardı.

Havanın sıcak olması nedeniyle arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize girdiklerini belirten Miraç Çetin, "Hava sıcak diye arkadaşlarla yüzmeye geldik. Bu aralar zaten aklımızda vardı yüzmek. Biz önce çarşıya gezmeye çıktık, ondan sonra aklımıza yüzmek geldi. 'Hava sıcakken atlayalım' dedik. Su ılık, tam da denize girmelik bir hava zaten" diye konuştu. Sıcaktan bunalanlara denize girmeyi öneren Çetin, "Hava ısınmışken gelin, eğlenin, yüzün" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.