Lübnan'dan tahliye edilen 558 Türk vatandaşını taşıyan ilk gemi Mersin'e ulaştı

Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan Deniz Kuvvetlerine ait iki gemiden biri olan TCG Bayraktar Mersin Limanı'na 558 yolcusunu indirdi. Tahliye edilen vatandaşlar, duygularını dile getirirken, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran da "Türkiye devleti vatandaşlarını nerede olursa bulur getirir, bunun bir örneğini yaşadık" dedi.

BAKAN YARDIMCISI KARŞILADI

Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının koordinesiyle İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dün Deniz Kuvvetlerine ait iki gemi Lübnan'a gitti.Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemilerinden TCG Bayraktar 558 yolcuyu Mersin Limanı'na getirdi. Yolcuları, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan karşıladı. Yaşlı, hasta ve çocukları önce tahliye edilerek hazır bekleyen ambulans ve midibüslerle konaklayacağı yerlere götürüldü.

"İSRAİL BİNALARI, İNSANLARI VURDU"

Lübnan'a eşiyle birlikte seyahat gittiklerini belirten tahliye edilen vatandaşlardan Büşra Gülbaba, "Uçuşlarımız iptal edilince orada kaldık. Tahliye talep ettik ülkemizden. Devletimiz de tahliye sağladı. Güzel bir şekilde geldik ülkemize güvendeyiz çok şükür. Yolculuğumuz güzel geçti, ordumuz çok destek oldu bu süreçte. Sağ salim geldik, çok mutluyuz" dedi. Tahliye edilenlerden Adem Bahri, yolculuklarının çok iyi geçtiğini belirterek, "Devletimiz var olsun" ifadelerini kullandı. Bulundukları bölgede yemek, su olamadığını ve hapis gibi kaldıklarını aktaran Sevim Şakir ise, İsrail'in binaları, insanları vurduğunu söyledi. Şakir konuşmasının devamında, "Ülkemize geldik, toprağı öpeceğim. Yolculuğumuz çok güzel geçti bizleri bırakmadılar. Allah razı olsun onlardan" diye konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamların ardından son olarak saldırılarını Lübnan'a yönelttiğini ve bunun endişeli bir dönem getirdiğinin farkında olduklarını söyledi. Duran, "Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından vatandaşlarımızı sağ salim karşılamış olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduk. Bugün değerli vatandaşlarımızı ülkemize intikal ettirmiş durumdayız. İşte vatandaşlarımız Lübnan'dan getirildiler. Türkiye devleti vatandaşlarını nerede olursa bulur getirir; bunun bir örneğini yaşadık" dedi.

"YABANCI UYRUKLULARA ÖNCELİK TANINDIĞI HABERLERİ YALAN"

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamların ardından Lübnan'a yönelmesiyle ilgili kurumların güvenlik durumunu değerlendirdiğini ifade eden Duran, şöyle devam etti: "Bu çerçevede başta Beyrut olmak üzere Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızı en güvenli şekilde ülkemize getirmek için ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımız, bir araya gelerek eşgüdüm yaptılar. Her ihtimali göz önünde bulunduran planlar hazırlandı. Bakanlığımız bünyesindeki Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi Acil Kriz Merkezi olarak sürecin eşgüdümünde rol oynadı. Aynı şekilde 7/24 görev yapan Konsolosluk Çağrı Merkezimizde tahliyeye dahil edilmek isteyen vatandaşlarımızın başvurularını kayıt altına aldı. Lübnan makamlarından gerekli izinlerin alınmasının ardından vatandaşlarımızı en hızlı ve güvenli şekilde ülkemize getirebilmek için süratle hareket ettik. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Lübnan'a intikal eden Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimizle bugün 966 vatandaşımız salimen ülkemize geliyor. Onların ailelerine Türkiye'mize kavuşmuş olmasından dolayı ne kadar mutlu olduğumuz aşikardır."

Tahliye gemilerine binlerde yabancı uyruklulara öncelik tanındığına dair haberlerin de gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken Duran, tahliye edilen vatandaşların birinci derece yakınları tabiatıyla gemiye kabul edildiğini, Türk vatandaşı olarak toplanma bölgesine gelip, geri çevrilen asla olmadığını, birinci derecede akraba olmayan hiçbir başka ülke vatandaşının da gemiye alınmadığını sözlerine ekledi. TCG Sancaktar'ın 378 yolcusunun ise ilerleyen saatlerde limana ulaştıracağı belirtildi.