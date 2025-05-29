İstanbul'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu

İSTANBUL - İstanbul Avrupa yakasında bazı ilçelerde kısa süreli dolu yağışı gerçekleşti. Aniden bastıran dolu nedeniyle cadde ve sokaklar bir anda göle döndü.

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren kısa süreli doğu yağışı etkili oldu. Avrupa yakasında bazı ilçelerde etkili olan dolu yağışının ardından cadde ve sokaklar bir anda göle döndü. Dolu yağışı vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.