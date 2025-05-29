İstanbul'da Kısa Süreli Dolu Yağışı Etkili Oldu

İstanbul'da Kısa Süreli Dolu Yağışı Etkili Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelerde aniden bastıran dolu yağışı cadde ve sokakları göle döndürdü. Vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

İstanbul'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu

İSTANBUL - İstanbul Avrupa yakasında bazı ilçelerde kısa süreli dolu yağışı gerçekleşti. Aniden bastıran dolu nedeniyle cadde ve sokaklar bir anda göle döndü.

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren kısa süreli doğu yağışı etkili oldu. Avrupa yakasında bazı ilçelerde etkili olan dolu yağışının ardından cadde ve sokaklar bir anda göle döndü. Dolu yağışı vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Büyük gün geldi çattı! Ronaldo resmen açıklanıyor
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye astronomik teklif

Fenerbahçe'den De Bruyne'ye astronomik teklif
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Yeni para birimi geliyor! 'Eko' için çalışmalar yoğunlaştı

Çalışmalar hızlandı! Yeni bir para birimi geliyor
Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.